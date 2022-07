Marmolada: tra dispersi alcuni stranieri, familiari assistiti da psicologi

Canazei, 4 lug. (Adnkronos) – Tre vittime accertate – Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani – altri quattro morti ancora da identificare, 13 persone ufficialmente reclamate dai familiari sono i numeri della tragedia della Marmolada che non raccontano lo strazio di chi ha già dovuto riconoscere un corpo senza vita o si aggrappa a una speranza che ormai è ridotta al lumicino.

La valanga che ieri si è staccata dal massiccio che sovrasta Canazei ha travolto non solo veneti, ma anche stranieri: due i dispersi della Repubblica Ceca la cui auto è ancora parcheggiata a pochi chilometri dal crollo, non lontano un’auto con targa tedesca e un’altra guidata da un ungherese. Persone che, con ogni probabilità, sono rimaste sotto il fiume di ghiaccio e rocce.

I familiari che sono arrivati al palazzo del ghiaccio di Canazei dove avviene il riconoscimento delle vittime, così come i familiari che aspettano di avere notizie dai soccorritori sono assistiti da una decina di psicologi di Trento.