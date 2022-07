M5S: Ricciardi annuncia rinvio Consiglio nazionale, ‘far rientrare Draghi fuori luogo’**

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – La notizia del rinvio dell’incontro tra il premier Mario Draghi e il leader del M5S Giuseppe Conte, che ha fatto slittare di conseguenza il Consiglio nazionale grillino in formula ‘allargata’, è arrivato ai membri dei comitati con un messaggio via Whatsapp del vicepresidente Riccardo Ricciardi. “Giuseppe ha chiesto a Draghi di rinviare incontro causa tragedia della Marmolada. Essendo Draghi ora a Canazei, farlo tornare in questa situazione era fuori luogo. Quindi ci aggiorniamo”, il testo del messaggio visionato dall’Adnkronos.