Lombardia: ok Giunta accordo collaborazione per riqualificare quartiere San Siro

Milano, 4 lug. (Adnkronos) – La rigenerazione urbana del quartiere San Siro di Milano compie un altro passo avanti. È infatti stata approvata dalla Giunta regionale la delibera che prevede, su proposta dall’assessore alla casa e Housing sociale Alessandro Mattinzoli, lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Politecnico di Milano e Aler.

Con questo provvedimento prosegue la collaborazione avviata nel 2017 con la finalità di realizzare un progetto di ricerca e di didattica sul quartiere San Siro, attraverso l’apertura dello spazio ‘Laboratorio mapping San Siro’. Nel 2019 l’intesa era stata implementata anche grazie all’apertura dello spazio ‘Off Campus’. Il 18 ottobre 2021, poi, gli stessi enti avevano siglato un Protocollo di intesa per la rigenerazione urbana e sociale del quartiere San Siro.

L’accordo appena approvato ha una validità di sei anni e mira a consolidare la collaborazione tra le parti. L’obiettivo comune è infatti quello di continuare a contribuire alla rigenerazione urbana di San Siro, attraverso attività di ricerca e l’attivazione di specifiche sinergie con le iniziative promosse sul quartiere.

L’intesa prevede la predisposizione di uno specifico programma di lavoro da condividere tra Politecnico, Aler Milano e Regione per una specifica sinergia sia per le attività di rigenerazione attuate da Aler e Regione, sia per i community manager di Aler che operano all’interno del programma C.A.S.A. (Centri Aler per i servizi abitativi).

“La rigenerazione di un quartiere -spiega Mattinzoli- passa anche attraverso iniziative educative e culturali che hanno un valore fondamentale. Concretizzare i contenuti del protocollo significa quindi creare e dare nuove e importanti opportunità ai giovani e a tutti gli abitanti di San Siro”.

Tra gli obiettivi dell’intesa la valorizzazione dello spazio ‘Off Campus’ e la realizzazione di iniziative educative e culturali sulla vita nel quartiere e sulle dinamiche urbane e sociali che lo attraversano. In programma anche attività di studio e progettazione sui temi della casa e dell’abitare, della rigenerazione urbana del quartiere, dello sviluppo delle competenze locali.