Governo: Fi, pronti a prossime sfide ma cannabis e ius scholae portano instabilità**

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Siamo fortemente preoccupati per le fibrillazioni che vengono scaricate sul Governo, in un momento nel quale sono invece necessarie stabilità e dialogo. Provocazioni o prove di forza come la proposta inaccettabile sulla coltivazione domestica e l’uso della cannabis, impuntature come quella sul cosiddetto Ius scholae creano instabilità e confusione”. È quanto si legge in una nota di Forza Italia, diffusa al termine di un incontro a Villa Certosa tra Silvio Berlusconi, il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, e i capigruppo di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Paolo Barelli.

“Siamo favorevoli -si legge ancora nel comunicato- a norme che consentano ai giovani immigrati che frequentino un intero ciclo scolastico di ottenere la cittadinanza, ma si è scontrata con l’opposizione della sinistra, che ha bocciato in Parlamento tutte le nostre proposte di buonsenso dimostrando di non essere interessata al risultato finale”.

“Noi continueremo ad affrontare le prossime sfide, in questo ultimo scorcio di legislatura, con l’approccio di sempre: concreto e positivo, ascoltando suggerimenti e richieste di buonsenso dei cittadini e di chi fa impresa, come abbiamo fatto proponendo alcuni correttivi al reddito di cittadinanza. Continueremo a presentare, in accordo con gli alleati del centrodestra, le nostre proposte per difendere il potere d’acquisto delle famiglie e fermare la crescita preoccupante dell’inflazione anche prorogando nuovamente e per tutta l’estate il taglio delle accise sui carburanti”.