Covid: Lupi, ‘stima per Burioni ma su Costa ha sbagliato’

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Con tutta la stima ed il rispetto per Roberto Burioni, virologo e polemista eccellente, la posizione del sottosegretario Andrea Costa è chiara e prudente, non servono inutili e dannosi allarmismi. Le istituzioni hanno il dovere di dire la verità, la prudenza è sempre necessaria, ma continuare a diffondere paure no”. Così il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi.

“Le spiegazioni che Burioni polemicamente pretende dal sottosegretario Costa, sono contenute nei dati sulla curva epidemiologica che indicano come la pressione sui nostri ospedali sia sotto controllo, nonostante la recrudescenza del virus e la crescita dei contagi, sicuramente sottostimata, e considerando anche la riapertura delle attività economiche e l’eliminazione delle ultime restrizioni. Questo grazie all’imponente campagna vaccinale messa in atto dal governo e dalle regioni e dalla responsabilità della stragrande maggioranza dei cittadini che vi hanno aderito”.

“Non dimentichiamo, poi, che in quei paesi in cui questa nuova ondata è arrivata prima, stiamo già registrando una decrescita dei casi. Sempre tra settembre e ottobre attendiamo poi i vaccini aggiornati alle varianti. Ciò ci permetterà di proteggere ulteriormente la popolazione. Proprio per questi motivi possiamo immaginare una prospettiva positiva in vista dell’autunno”.