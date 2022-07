Centro: Toti, ‘sabato a Roma prima convention nazionale ‘Italia al centro”

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Amiche e amici, sabato 9 luglio dalle 10 vi aspetto tutti all’Auditorium Antonianum di Roma per la prima convention nazionale di Italia al Centro! Sindaci, amministratori locali, parlamentari, ministri e leader politici arriveranno da tutta Italia per confrontarsi sui temi al centro dell’agenda politica. Ripartiamo dal buon governo, da una classe dirigente seria, preparata, refrattaria agli slogan e alle ricette semplicistiche, per costruire il futuro del Paese, con idee concrete, capacità di decisione e cultura di Governo. Mettiamo insieme l’Italia al Centro: vi aspetto tutti!”. Lo scrive sulle sue pagine social il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti.