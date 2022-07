Ue: Casolati (Lega), ‘spot donna con velo preoccupante, lesi diritti donne’

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Bruxelles, per lo spot ‘L’Anno Europeo della gioventu’ 2022′, sceglie una modella musulmana con hijab. Un tentativo preoccupante di normalizzare quello che è un simbolo di oppressione femminile, facendolo passare per un elemento di libertà. Sappiamo benissimo che il velo islamico rappresenta un simbolo di sottomissione, ma l’Europa continua a promuovere l’ennesima campagna lesiva nei confronti di tutte le donne. Siamo alla deriva del politicamente corretto, il velo islamico non rappresenta né i nostri giovani né il futuro delle nostre figlie. Come Lega continueremo a batterci per i nostri valori e le nostre tradizioni, e contro queste scelte offensive verso le donne europee”. Così in una nota la senatrice della Lega Marzia Casolati, componente della commissione Femminicidio a Palazzo Madama.