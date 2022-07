Lega: domani Salvini a Milano, incontra Fontana consiglieri e stato maggiore partito

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Domani Matteo Salvini sarà a Milano. Alle 10, come già fatto più volte in passato, vedrà i consiglieri regionali della Lombardia con Attilio Fontana. Sarà la prima riunione dopo la decisione del governatore di ricandidarsi. Sul tavolo alcuni temi come il taglio delle liste d’attesa dopo il Covid, Olimpiadi, infrastrutture, lavoro. Nel pomeriggio il leader della Lega sarà in via Bellerio per confrontarsi su temi urgenti quali pace fiscale tra cittadini e Agenzia delle Entrate. Spazio a discussioni anche su lavoro, inflazione, caro energie e carburanti. Presenti, tra gli altri, i capigruppo a Roma e Bruxelles, ministri, vicesegretari e una rappresentanza dei governatori.