Rifiuti: Battelli, ‘impianto non deturperà ambiente’

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo cambiato registro rispetto al Movimento 5 Stelle. Il mondo non ha più le richieste che aveva due anni fa. Veniamo da 2 anni di crisi continua sanitaria, climatica, energetica geopolitica, idrica, alimentare. Purtroppo, il Movimento si è ingabbiato in alcuni retaggi da cui non riesce ad uscire”. Quello che si pensa per Roma non è “un impianto degli anni Settanta. Ci sono molte tecnologie che possono aiutare sia l’ambiente, che per noi è fondamentale, sia i problemi di una città come Roma. Il Governo non farà una cosa che deturpa l’ambiente. Non possiamo dire dei no a prescindere ma dobbiamo trovare una soluzione per risolvere i problemi dei cittadini”. Così Sergio Battelli, deputato Ipf e presidente della commissione Politiche Ue della Camera, ai microfoni di ‘Sabato anch’io’ su Radiouno Rai.