Governo: Della Vedova, ‘irresponsabile alimentare polemiche o aprire crisi’

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Aprire una crisi o alimentare polemiche e fibrillazioni da parte di partiti e leader di maggioranza è un esercizio irresponsabile; oggi come mai”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. “I prossimi mesi -ricorda- saranno complicati. La guerra di Putin contro gli ucraini prosegue con il carico di distruzione e morti civili. L’inflazione e i costi dell’energia richiederanno provvedimenti tempestivi e un’azione incisiva a livello europeo. Sulle riforme e gli investimenti del Pnrr -non è consentito tergiversare. A questo si deve aggiungere, naturalmente, una legge di Bilancio che tenga conto delle tensioni sui mercati e dei nuovi scenari di politica monetaria”.

“Noi pensiamo -conclude Della Vedova- che Draghi abbia dimostrato di avere la necessaria capacità di leadership per guidare il Governo nel miglior interesse dell’Italia in questa fase straordinaria”.