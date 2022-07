Terrorismo: Gozi, ‘da Macron coraggio e amicizia verso l’Italia’

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Il presidente Macron ribadisce che gli ex brigatisti devono essere giudicati in Italia e auspica un ricorso in Cassazione contro la decisione dei giudici francesi. Una ulteriore dimostrazione di coraggio su questo tema, diversamente da tutti i suoi predecessori, e di grande amicizia verso l’Italia, con l’obiettivo di costruire insieme un’Europa della giustizia, fondata sulla fiducia reciproca tra i nostri sistemi”. Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, deputato europeo di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.