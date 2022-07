Libia, assalto al parlamento di Tobruk

Tripoli, 1 lug. (Adnkronos) – Decine di manifestanti hanno assaltato l’edificio del Parlamento a Tobruk, nell’est della Libia. Lo riferiscono i media locali, secondo cui le forze di sicurezza a protezione dell’edificio si sarebbero ritirate.

I dimostranti hanno appiccato incendi davanti al Parlamento, invocandone lo scioglimento e la convocazione di elezioni presidenziali e parlamentari prima della fine dell’anno, come letto in una dichiarazione. Manifestazioni di protesta ci sono state anche a Tripoli, Misurata e Sebha.

I media locali hanno riferito che i manifestanti a Tobruk hanno fatto irruzione nell’edificio, commettendo atti di vandalismo all’interno e appiccando incendi all’esterno, per protestare contro il deterioramento delle condizioni di vita e la paralisi politica. I dimostranti hanno chiesto lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di elezioni presidenziali e parlamentari entro la fine dell’anno.

Le manifestazioni sono avvenute all’indomani di colloqui a Ginevra su costituzione e elezioni tra il presidente del parlamento di Tobruk Aguila Saleh ed il presidente dell’Alto Consiglio di Stato di Tripoli Khaled el-Meshri, che non hanno prodotto alcun risultato. Lo stallo politico – simboleggiato dalla presenza da mesi di due governi, uno guidato da Abdul Hamid Dbeibah e Fathi Bashagha – ha aggravato ulteriormente la crisi economica, mentre continua il blocco di alcuni terminal petroliferi.