Hong Kong: Xi Jinping, ‘modello ‘un Paese, due sistemi’ ha funzionato e deve continuare’

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – Il modello cinese “un Paese, due sistemi” di governo di Hong Kong ha funzionato per proteggere la città e deve continuare a lungo termine. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping in occasione dei 25 anni della ‘restituzione’ dell’ex colonia britannica alla Cina.

Il leader cinese ha parlato difendendo, dopo le recenti critiche internazionali, il sistema politico cinese durante il suo primo viaggio fuori dalla terraferma da due anni. Negli ultimi anni la Cina è stata criticata per aver aumentato il proprio controllo su Hong Kong e per aver emanato leggi e riforme che soffocano la libertà di parola e il diritto al dissenso.