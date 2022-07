Silverstone, 1 lug. – (Adnkronos) – Carlos Sainz è il più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. Lo spagnolo della Ferrari gira in 1’28″942 precedendo gli inglesi Lewis Hamilton (1’29″105) con la Mercedes e Lando Norris su McLaren (1’29″118). Quarto posto per il campione del mondo in carica e leader iridato, l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’29″149) che si lascia alle spalle l’altro ferrarista, il monegasco Charles Leclerc (1’29″404).