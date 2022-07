Calcio: le azzurre pareggiano 1-1 con la Spagna nell’ultima amichevole prima dell’Europeo

Castel di Sangro, 1 lug. -(Adnkronos) – Termina 1-1 l’amichevole di lusso alla vigilia di Euro 2022 tra Italia e Spagna a Castel di Sangro. Le Azzurre soffrono nel primo tempo, ma a inizio ripresa sbloccano il parziale con Bergamaschi, Putellas pareggia il conto al 67’. Soddisfatta la Ct Bertolini, che al termine della gara ha commentato così la prestazione contro le iberiche e ha parlato del prossimo esordio con la Francia: “Per migliorarsi bisogna confrontarsi con le più forti. Questa è stata una partita di grande sacrificio: tante cose da migliorare ma un pareggio con la Spagna ci deve dare convinzione. Le ragazze hanno qualità ma solo se giocano insieme possono andare lontano. Oggi hanno fatto tutte una grande partita, ognuna per le sue qualità ha dato il massimo. In vista di Italia-Francia dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora. All’Europeo sarà un’altra storia, ma per ora ci prendiamo questo pareggio”.