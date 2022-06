Nuoto: Verani, ‘sapevo di potercela fare, la vittoria è una liberazione’

Budapest, 30 giu. – (Adnkronos) – “Sono al settimo cielo perché è uscita la gara che avrei voluto fare. Sono rimasto ai piedi del favorito francese e sapevo di avere qualcosa di più negli ultimi cento metri – afferma lo stakanovista azzurro che consilia studio e lavoro essendosi laureato in economia lo scorso aprile all’Università di Pisa. Un sogno che si realizza, già lo scorso anno conquistatai il bronzo nella 5 chilometri. In pochi ci credevano alla vigilia ma io lo sapevo”. Queste le parole di Dario Verani dopo la vittoria nella 25 km in acque libere ai mondiali di Budapest.

“La dedico alla mia famiglia e al Centro sportivo Esercito e in particolare al mio allenatore. C’è tanta rabbia la stagione era partita in modo sbagliato, ma ho sempre lavorato per recuperare. Tanta sofferenza questa gara ti prova fisicamente e moralmente. Ho un senso di leggerezza e questa medaglia è una liberazione”, aggiunge il 27enne toscano.