Lombardia: piani di protezione civile, stanziati 1,3 mln per Comuni fino a 2.000 abitanti

Milano, 30 giu. (Adnkronos) – Contributi ai piccoli Comuni lombardi per inserire i ‘piani di protezione civile’ aggiornati attraverso il sistema informativo online di Regione Lombardia. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha approvato l’erogazione di un contributo tramite bando, pari a 1,3 milioni di euro, per incentivare l’aggiornamento dei piani di protezione civile comunali dei Comuni fino a 2.000 abitanti compresi, mediante l’utilizzo del sistema informativo regionale ‘piani di protezione civile online – ppc online’.

“L’obiettivo -spiega l’assessore- è agevolare un percorso condiviso ed omogeneo di standardizzazione dei contenuti della pianificazione di Protezione civile, sostenendo economicamente i piccoli Comuni. Regione Lombardia, nonostante il difficile periodo che stiamo affrontando, continua a mantenere fede alle sue promesse per rendere sempre più efficiente il sistema regionale di Protezione civile a livello territoriale. Un ringraziamento particolare a tutti i soggetti coinvolti che hanno reso e renderanno possibile questa importante misura”.

I contributi verranno erogati ai Comuni interessati tramite bando, con avvio ai primi del mese di luglio 2022. “Saranno attribuiti punteggi ai Comuni che presentano domanda con presenza di rischio dighe sul proprio territorio, colpiti da eventi calamitosi a cui è seguita una dichiarazione di stato di emergenza nazionale dal 2014 (esclusa emergenza Covid-19 e guerra in Ucraina) – ha spiegato l’assessore – e che hanno un piano di Protezione civile approvato con delibera di Consiglio comunale”.