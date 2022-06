Terrorismo: Alternativa, ‘salvati brigatisti e colpito Assange’

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Sorprende la decisione della Corte d’appello di Parigi di negare l’estradizione dei dieci ex brigatisti arrestati nel 2021. La mancata estradizione di terroristi che hanno fatto vivere anni drammatici al nostro Paese e versato sangue lascia tanta amarezza e ci disorienta. Il garantismo peloso nei confronti di questi terroristi espresso dalla Corte parigina cozza con l’indifferenza con cui invece è stata accolta in tanti Paesi occidentali, Francia inclusa, l’estradizione di Julian Assange, un giornalista libero condannato ad oltre 170 anni di carcere per aver informato il mondo sui crimini di guerra”. Lo affermano i parlamentari di Alternativa.