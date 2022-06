M5S: ira Grillo, ‘cazzate su me e Draghi, strumentalizzato’

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Ogni volta vengo strumentalizzato e raccontano cazzate su di me e su Draghi…”. Così Beppe Grillo, raccontano all’Adnkronos alcuni dei suoi fedelissimi, si è sfogato questa mattina, fortemente rammaricato per le dichiarazioni del sociologo Domenico De Masi sulle parole che il premier avrebbe affidato al garante del M5S, chiedendogli, stando al professore molto vicino ai 5 Stelle, di togliere la guida del Movimento all’ex presidente del Consiglio. Anche il suo rammarico per l’accaduto sarebbe dietro la scelta di non vedere la delegazione del M5S al governo.