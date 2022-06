Dl Aiuti: Fregolent (Iv), ‘oggi un tassello per soluzione problema rifiuti Roma’

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “La bocciatura dell’emendamento con cui il Movimento 5 Stelle intendeva impedire la costruzione di inceneritori a Roma non può che essere accolta con grande sollievo: è una tappa fondamentale del percorso della Capitale verso la soluzione dell’annoso problema rappresentato dallo smaltimento dei rifiuti”. Lo afferma Silvia Fregolent, capogruppo di Italia viva in commissione Ambiente della Camera.

“Il voto di oggi -aggiunge- pone un piccolo tassello per evitare che i romani paghino una tassa sui rifiuti più alta delle altre città per i disservizi che tutti purtroppo conoscono”.