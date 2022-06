Dl Aiuti: Fi, ora Gualtieri non ha più scuse, romani non paghino conflitto Pd-M5S

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Forza Italia ha compiuto l’ennesimo gesto d’amore verso Roma, per questo ha votato lo stop all’emendamento del Movimento 5 stelle al decreto Aiuti che voleva limitare i poteri commissariali del sindaco della Capitale in materia di gestione dei rifiuti, quindi ostacolare la costruzione del termovalorizzatore”. Lo affermano, in una nota, i deputati romani di Forza Italia.

“Adesso che il pericolo è scongiurato –proseguono– non ci sono più scuse, Roberto Gualtieri cominci a risolvere i problemi di Roma a partire proprio dall’atavica e ‘maleodorante’ questione dei rifiuti. Il maldestro tentativo dei grillini di mettere in difficoltà Roma, depotenziando il sindaco del Pd, è stato sventato grazie alla nostra coerenza, che vuole Roma Capitale pulita ed efficiente. L’auspicio è che gli inevitabili strascichi politici tra le due forze della stessa coalizione, M5S e Pd, non si ripercuotano sui cittadini romani”.