Ius Scholae: Fratoianni, ‘approviamolo subito’

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Da Bologna un messaggio forte e chiaro di giustizia e uguaglianza, che scalda il cuore e fa ben sperare: ieri il consiglio comunale di Bologna ha approvato la delibera presentata da Coalizione Civica, inserendo lo Ius Soli come principio fondamentale nel proprio statuto e conferendo la cittadinanza onoraria a 11mila minori stranieri che vivono e studiano in città. Un riconoscimento simbolico, che manifesta però un impegno preciso nel garantire l’uguaglianza e la partecipazione sostanziale di chiunque alla vita pubblica della città”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Ma è anche un messaggio indirizzato direttamente – prosegue il leader di Si – ad un Parlamento e un governo colpevolmente assenti. Per noi di Sinistra Italiana, la dimostrazione che le forze unite della sinistra ecologista e delle realtà civiche possono influenzare e indirizzare l’amministrazione delle nostre città. E non solo”.

“Ora però serve il passo successivo – conclude Fratoianni – va approvato a Montecitorio la proposta di legge sullo Ius Scholae, per riconoscere la cittadinanza italiana a chi ha completato un percorso scolastico di 5 anni nel nostro Paese. Approviamolo subito”.