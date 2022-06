Consumi: Prodi, ‘contro riduzione capacità di spesa impensabile tornare alla scala mobile’

Milano, 28 giu.(Adnkronos) – “Per affrontare il problema della riduzione della capacità di spesa dei salari non è pensabile un ritorno alla scala mobile, che muove tutto un processo inflazionistico”. Lo ha detto Romano Prodi a margine del convegno organizzato a Milano da Centromarca.

“Il problema di tener conto degli aumenti che sono in corso non solo per l’energia, ma anche per gli altri beni, è molto serio” dice Prodi. Soprattutto per il prossimo autunno: “Può essere un discorso di cuneo salariale o di rapporti sindacali negli specifici settori da tener presente, aumenti di produttività o altri fatti del genere, ma certamente è un problema serio”. Anche perché “la tensione nell’ambito dei bilanci familiari è forte”.