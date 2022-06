Calcio: Armani firma la divisa formale della Nazionale femminile agli Europei

Roma, 28 giu. – (Adnkronos) – Le Azzurre hanno posato per le foto ufficiali con la divisa formale disegnata da Giorgio Armani per la Nazionale femminile, in vista degli Europei 2022. La divisa, firmata Emporio Armani, comprende un completo dalla linea asciutta, dinamica e contemporanea. La giacca a un bottone e i pantaloni color grigio chiaro sono stati realizzati in lana leggerissima, sottoposta al trattamento termoregolatore per garantire massimo comfort e praticità d’uso. Il look è completato dalla camicia con micro-fantasia bianca e azzurra e dalle sneakers. Il guardaroba comprende inoltre una polo e un caban grigio con interno staccabile.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un piano di collaborazione quadriennale, firmato nel 2019 da Giorgio Armani con Figc, che prevede la creazione del guardaroba formale Emporio Armani per la Nazionale italiana di calcio, la Under 21 e la Nazionale Femminile. Il legame di Giorgio Armani con il mondo dello sport è solido e articolato. Nel corso degli anni, oltre alla Nazionale italiana, lo stilista ha collaborato con alcuni dei club più importanti a livello internazionale, firmandone le divise ufficiali. Per le sue campagne ha scelto in più occasioni i volti di campioni in diverse discipline, tra i quali Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kakà, Luis Figo, Fabio Cannavaro, Andriy Shevchenko, Rafael Nadal, Federica Pellegrini e Filippo Magnini. Grande appassionato di basket, dal 2008 Giorgio Armani è inoltre proprietario dell’Olimpia Milano, che ha riportato al successo e che ha vinto recentemente il suo ventinovesimo scudetto.