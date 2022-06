Centrodestra: Ronzulli (Fi), ‘per guidarlo serve lungimiranza e generosità’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Per guidare una coalizione come il centrodestra servono la lungimiranza, la visione e la generosità che il Presidente Berlusconi ha sempre dimostrato. Non si può confrontarsi esclusivamente indossando la maglia del proprio partito, in questo modo si alimenta solo la competizione all’interno della coalizione e si perde di vista l’obiettivo principale, battere la sinistra per tornare al governo del Paese”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, nel corso della registrazione di ‘Porta a Porta’, in onda questa sera su Rai 1.