Roma, 27 giu. (Adnkronos) – Basta litigi, attenti a non mettere a rischio il risultato delle politiche. ”Per questo Chiederò a Matteo Salvini eSilvio Berlusconi di vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni”. E’ l’appello lanciato da Giorgia Meloni in un video a commento dei ballottaggi.