Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo fatte larghe alleanze ovunque e alla fine sono state vincenti”. Così Enrico Letta al Tg1. “Ora la cosa più importante per noi è essere consapevoli che questa vittoria, ottenuta ovunque da Sud a Nord, ci carica di responsabilità. Non si tratta di gioire o stappare bottiglie ma di saper come usare questo credito di credibilità che ci è stato dato”.