Tennis: Wimbledon, domani derby Trevisan-Cocciaretto

Londra, 26 giu. – (Adnkronos) – Derby tricolore nel primo giorno del tabellone principale femminile di Wimbledon, terzo Slam del 2022, che scatterà lunedì sui prati dell’All England Club di Londra. Il Major British quest’anno non assegna punti validi per le classifiche Atp e Wta (in risposta alla decisione della Federazione britannica di non ammettere tennisti/e russi/e e bielorussi/e nei tornei in Gran Bretagna) ma offre un montepremi record: 40.350.000 di sterline. Di fronte Martina Trevisan, n.27 del mondo e 22 del seeding, ed Elisabetta Cocciaretto, n.117 Wta, in gara con il ranking protetto. Per la 28enne mancina di Firenze è solo la seconda partecipazione al main draw dei “The Championships” dopo quella dello scorso anno quando fu battuta all’esordio dalla russa Vesnina: prima volta nel tabellone principale a Wimbledon anche per la 21enne di Fermo, in gara per la quarta volta in un Major. Trevisan ha vinto entrambi i precedenti con Cocciaretto, disputati al primo turno sul veloce indoor di Lione lo scorso febbraio e negli ottavi dell’Itf di Santa Margherita di Pula 8 (terra rossa) nel 2019. In campo anche Lucia Bronzetti, n. 72 del ranking, che giocherà contro la statunitense Ann Li, n.67 Wta, mai affrontata in precedenza. Per la 21enne di King of Prussia, Pennsylvania, è la seconda partecipazione a Wimbledon dove lo scorso anno è uscita al primo turno. Per la 23enne riminese di Villa Verucchio si tratta invece dell’esordio assoluto sui campi di Church Road, terzo Slam disputato in carriera dalla romagnola.