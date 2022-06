Motomondiale: Vinales centra primo podio con Aprilia, ‘il duro lavoro sta dando frutti’

Assen, 26 giu. – (Adnkronos) – “Sembra che il duro lavoro che abbiamo fatto stia finalmente dando i frutti. Ho spinto al massimo perché dovevo rimontare da molto indietro. La moto è stata fantastica e di gara in gara va sempre meglio. Questo grande team merita il podio ogni weekend. Continuerò a spingere a tutta voglio ringraziare la mia bellissima famiglia. Non vedo l’ora di andare a Silverstone per spingere ancora. Grazie Aprilia!”. Così Maverick Vinales dopo il terzo posto nel Gp d’Olanda, primo podio conquistato con l’Aprilia.