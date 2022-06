Assen, 26 giu. – (Adnkronos) – Ayumi Sasaki vince il Gp d’Olanda nella classe Moto3. Il giapponese, in sella a una Husqvarna, si impone in volata davanti agli spagnoli della GasGas Izan Guevara e Sergio Garcia. Il migliore dei piloti italiani è Stefano Nepa (Ktm) settimo. Garcia resta in vetta al mondiali con 182 punti, 3 in più di Guevara a 9 gare dalla conclusione.