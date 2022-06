Giochi Mediterraneo: Vezzali, ‘grande feeling tra Algeria e Italia’

Orano, 26 giu. (Adnkronos) – “Quella che ho vissuto ieri sera a Orano è stata una cerimonia d’apertura, per i 19esimi Giochi del Mediterraneo, coinvolgente e ricca di entusiasmo. All’ingresso dei nostri atleti c’è stato grande calore da parte del pubblico, a conferma del feeling che esiste tra Algeria e Italia”. Sono le parole della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali che ieri sera ad Orano ha assistito all’apertura dei Giochi del Mediterraneo. “Alla delegazione italiana va il mio in bocca al lupo, con l’augurio che sia, come da tradizione, un’altra edizione ricca di medaglie azzurre”, ha aggiunto Vezzali.