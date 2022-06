Milano, 26 giu. – (Adnkronos) – Continuerà all’estero la carriera di Sebastiano Esposito, 19enne attaccante di proprietà dell’Inter. Dopo l’esperienza in Svizzera con la maglia del Basilea, ora per lui il futuro è in Belgio, all’Anderlecht. Nella giornata di domani Esposito volerà in Belgio per svolgere visite mediche e poi firmare il suo nuovo contratto con l’Anderlecht. La formula del suo trasferimento sarà il prestito con diritto di riscatto e controriscatto a un milione di euro per l’Inter.