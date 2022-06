Usa: Leone (M5S), ‘scelta aborto spetta a donne’

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “La sentenza della Corte suprema sull’aborto è grave e impone alcune riflessioni anche in Italia. Anzitutto: l’interruzione di gravidanza è una scelta che spetta esclusivamente a noi donne e a nessun altro. Nessuno può mettere in discussione questo sacrosanto principio di civiltà. Purtroppo il diritto all’aborto e alla contraccezione previsto dalla legge 194 del 1978 è spesso reso inefficace da una percentuale elevata di medici obiettori di coscienza, spingendo inconsapevolmente verso la clandestinità”. Lo afferma la senatrice M5S Cinzia Leone, vicepresidente della commissione d’inchiesta sui femminicidi in Italia

“Sono sempre necessarie -aggiunge- azioni di prevenzione e corretta informazione, ivi compreso l’uso della pillola Ru486. Va sottolineata l’importanza del ruolo delle istituzioni locali, medici di base e consultori familiari, con un’attenta riflessione sulle nuove linee guide sul tema. Dobbiamo veicolare un massaggio di sensibilizzazione culturale soprattutto ai nostri giovani con un approccio laico sul tema. Oggi tutto questo assume ancora più importanza che in passato”.