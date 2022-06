Budapest, 25 giu. – (Adnkronos) – L’Italia perde una delle 10 medaglie conquistate ai mondiali di Budapest: quella di bronzo nei 50 dorso di Thomas Ceccon. I giudici infatti hanno accolto il ricorso degli Stati Uniti, tolto la squalifica e restituito la vittoria a Justin Ress, trionfatore della gara in 24″12. Argento per l’altro americano Hunter Armstrong (24″14) e bronzo al polacco Ksawery Masiuk (24″49). Il 21enne vicentino è quarto in 24″51.