Budapest, 25 giu. – (Adnkronos) – Medaglia di bronzo per Thomas Ceccon nei 50 dorso ai campionati del mondo di Budapest. Vittoria per lo statunitense Hunter Armstrong in 24″14, argento per il polacco Ksawery Masiuk (24″49) e bronzo per il 21enne vicentino che tocca in 24″51.