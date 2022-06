Governo: Demopolis, bene Draghi per più metà italiani, Speranza e Di Maio in testa tra ministri

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – Un italiano su due esprime oggi una valutazione positiva sui primi 500 giorni di lavoro del Governo Draghi; più alta di 4 punti, al 53%, si conferma la fiducia dei cittadini nel premier. È il dato che emerge dal sondaggio condotto nelle ultime 48 ore, per il programma de La7 ‘Otto e mezzo’, dall’Istituto Demopolis.

Sono 5 i ministri che ricevono le valutazioni più positive per il loro operato. Le prime due posizioni sono occupate dai due esponenti dell’Esecutivo con il ruolo istituzionale più cruciale negli ultimi mesi: il 35% indica il ministro della Salute, Roberto Speranza, il 33% il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Al terzo posto, alla pari al 32%, gli italiani segnalano Dario Franceschini e Giancarlo Giorgetti, rispettivamente alla guida del ministero della Cultura e dello Sviluppo Economico.

Nell’agenda degli italiani per il Governo, priorità assoluta per l’80% delle famiglie sono oggi le misure per il contenimento dei prezzi della spesa alimentare, dell’energia, del gas e dei carburanti. Tale richiesta per la tutela del potere d’acquisto familiare supera una priorità storica come quella del lavoro indicata dal 71% dei cittadini intervistati da Demopolis.