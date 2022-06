Calcio: Bale vicino all’approdo in Mls, giocherà con Chiellini a Los Angeles

Los Angeles, 25 giu. -(Adnkronos) – Futuro sempre più a stelle e strisce per Gareth Bale. Secondo quanto riporta Mlssoccer.com, il sito ufficiale del campionato americano, i Los Angeles FC – club che nelle scorse settimane hanno annunciato l’ingaggio dell’ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini – stanno finalizzando l’accordo per portare Gareth Bale (classe 1989) nel campionato americano.

In scadenza di contratto al 30 giugno con il Real Madrid, secondo le indiscrezioni riportate dal sito della MLS, Bale firmerà un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva. Nella sua avventura con il Real Madrid, Bale ha vinto tra le altre cose ben cinque Champions League, quattro mondiali per club e tre volte la Liga. Accordo in chiusura dunque tra Gareth Bale e i Los Angeles Fc, la stessa squadra che a partire dalla prossima stagione potrà contare sull’esperienza e le qualità di un altro grande del calcio europeo, Giorgio Chiellini. Sempre in Mls, ma ai Toronto, giocherà invece l’ex Napoli Lorenzo Insigne.