Ucraina: servizio emergenza, ‘fino a 10 anni per sminare il Paese’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Si stima che ci vorranno fino a 10 anni prima che l’Ucraina completi lo sminamento del suo territorio” ha comunicato l’uffico stampa del Servizio emergenze ucraino, aumentando così le stime che fino a qualche settimane fa davano a 7 anni la durata delle operazioni di sminamento nel Paese. “Fino a 10 anni sono calcoli ottimistici, perché non sappiamo ancora cosa sta succedendo nei territori dove si stanno svolgendo le ostilità attive. E cosa vedremo quando li libereremo dagli occupanti. Le nostre unità stanno ancora lavorando per sminare il Paese dopo la prima e la seconda guerra mondiale”.

Secondo il Servizio emergenze, in Ucraina circa 300.000 chilometri quadrati sono contaminati da esplosivi. Ad oggi sono stati bonificati più di 62.000 ettari, sono stati neutralizzati più di 145.000 ordigni esplosivi, di cui circa 2.000 bombe aeree.