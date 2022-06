Siccità: Fontana, ‘raccomandiamo a cittadini uso parsimonioso dell’acqua’**

Milano, 24 giu.(Adnkronos) – “Ho firmato un decreto per dichiarare lo stato di emergenza regionale, fino al prossimo 30 settembre, a causa della grave situazione di deficit idrico che sta interessando il territorio lombardo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la decisione di adottare un nuovo provvedimento in tema di siccità.

Il decreto, spiega il governatore, tra le altre cose, “raccomanda a tutti i cittadini di utilizzare l’acqua in modo parsimonioso, limitando il suo consumo al minimo indispensabile e mette a disposizione dei sindaci dei Comuni lombardi uno schema di ordinanza su risparmio idrico e limitazioni per l’uso dell’acqua potabile, da adottare in base agli effetti della siccità nei rispettivi territori”.

“Chiediamo inoltre alla presidenza del Consiglio dei ministri la costituzione di una cabina di regia permanente Stato/Regioni per il monitoraggio della crisi idrica a livello nazionale e -conclude Fontana- la predisposizione di azioni finalizzate a fronteggiare adeguatamente la situazione emergenziale”.