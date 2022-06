Amministrative: Berlusconi a elettori, ‘se decidete di non scegliere, vince sinistra’**

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Care amiche e cari amici, domenica prossima, molti italiani avranno l’occasione di scegliere l’amministrazione futura della loro città. Questa volta si vota per i candidati sindaci che hanno conquistato il ballottaggio e Voi dovrete scegliere tra i nostri e quelli della sinistra. Voi dovrete scegliere se vivere in città sicure, pulite, efficienti, ben organizzate, con grande attenzione alla qualità della vita, al verde, ai bisogni dei più deboli, con le tasse comunali e la burocrazia ridotte al minimo. Se deciderete di non scegliere, vincerà la sinistra”. Così Silvio Berlusconi in un videomessaggio per i ballottaggi di domenica.

“Quella sinistra a cui ci opponiamo da sempre e che non è mai cambiata. È la sinistra dei no, delle tasse, delle regole asfissianti, del degrado delle periferie. Noi invece abbiamo espresso in passato ottimi sindaci – che vi chiediamo di confermare – e oggi abbiamo ovunque ottimi candidati preparati, esperti, capaci, operosi che sono la sola speranza di cambiamento nei comuni finora amministrati dalla sinistra”.

“Occorre quindi che andiate a votare e che insistiate anche con i Vostri cari, i Vostri amici, i Vostri conoscenti perché votino e facciano votare i candidati sostenuti dal centro-destra in tutti i comuni al ballottaggio, perché regalino alla Vostra città il buongoverno di Forza Italia e del centro-destra. Per tutte queste ragioni vi invito ad andare a votare, anche a costo di fare qualche sacrificio in una calda domenica di fine giugno. Fatelo pensando all’interesse Vostro, dei Vostri figli, dei Vostri nipoti. Forza Italia, Viva l’Italia”.