Musica: Eros Ramazzotti, esce il video ‘Ama’, nel video anche Michelle e Aurora

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – Debutta oggi su YouTube il videoclip ufficiale del primo singolo di eros Ramazzotti ‘Ama’, entrato subito in top 100 nella classifica radio airplay europea parziale con passaggi radio in 24 Paesi del mondo. Un brano che parla d’amore universale: nel video non potevano dunque mancare l’ex moglie Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti perché “l’amore è sempre tale anche se si trasforma”. Il videoclip, diretto da Alex Tacchi, è stato girato nello studio CR49, l’unico in italia ad avere un set di virtual production su schermi a led.