Procede spedita la trattativa tra il Bari e Gabriele Moncini. Il flirt di inizio mese è diventato strada facendo qualcosa di più di un semplice innamoramento estivo. Il club caro a Luigi De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante di Pistoia che è legato al Benevento da un altro anno di contratto (per altro rinnovabile per un’ulteriore stagione, vista l’opzione che si è riservata il sodalizio sannita).

