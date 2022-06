Comunicazione Italiana, al via domani Learning forum

Roma, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Domani, giovedì 23 giugno, arriva la prima edizione del Learning forum di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano dedicato all’apprendimento nelle aziende e nelle istituzioni. L’evento si terrà a partire dalle 9:30 presso gli studi Community house di Comunicazione Italiana, con ospiti in presenza e diretta live streaming su . L’evento intende soffermarsi sui cambiamenti che hanno investito il mondo del training, nel pubblico e nel privato, in particolare a seguito della crisi pandemica e dell’impatto che questa ha avuto sul lavoro e sull’organizzazione aziendale.

Pensiamo ad esempio al distanziamento e alla necessità di spostare la formazione dall’aula alle piattaforme digitali. È possibile sfruttare quanto c’è di buono nel digitale senza rinunciare ai vantaggi della formazione in presenza? Quali vantaggi offre oggi la tecnologia? E ancora, quali sono le nuove skill che la remotizzazione richiede? Quali strumenti, riflessioni e strategie deve escogitare il mondo della formazione per restare al passo di questi cambiamenti?

Le novità non riguardano soltanto le modalità e i mezzi con cui si eroga la formazione, trattandosi talvolta di un vero e proprio ripensamento concettuale: la formazione non è più un momento determinato di apprendimento delle competenze strettamente professionali, da svolgersi in un tempo stabilito, ma un processo continuo e sempre più legato alle sfere di apprendimento personale. Su questi e altri temi si confronteranno diversi protagonisti, responsabili formazione e opinion leader del mondo del training di aziende leader nazionali e internazionali, in una intensa mattinata di confronti, che alternerà sessioni phygital talk a innovation speech da parte di importanti realtà B2B del mondo del learning, per ascoltare best practice utili a orientarsi nei nuovi scenari. Main partner dell’evento è Microsoft, Adnkronos Main media partner e Volocom Media Partner. E’ organizzato in collaborazione con: Eggup, Logitech, Mylia, Piazza Copernico e Teleskill Italia. Per consultare il programma: . Per seguire l’evento, a partire dalle 9:30 di giovedì 23 giugno: .