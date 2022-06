Ucraina: Garavini (Iv), ‘Italia è forza di pace’

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “L’Italia è, ad oggi, l’unico Paese ad aver presentato un piano di pace. Il primo ad essersi schierato apertamente per l’ingresso dell’Ucraina in Europa. E uno dei maggiori promotori delle sanzioni più severe nei confronti della Russia. Il nostro Paese è forza di pace. E motore di iniziative politiche in Europa. Per una Unione che sia in totale sintonia con l’Alleanza atlantica ma, allo stesso tempo, capace di una propria autonomia strategica. Con l’obiettivo di pervenire ad un cessate il fuoco”. Lo ha affermato Laura Garavini, vicecapogruppo di Italia viva al Senato, nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

“L’Italia e l’Europa -ha ribadito- non stanno alimentando una guerra di aggressione. Stiamo aiutando un popolo a difendersi. E le armi fornite non sono finalizzate ad un attacco. Ma alla legittima difesa. La difesa eroica di un intero popolo. Senza mai tralasciare, parallelamente, la via diplomatica, nella costante ricerca del dialogo e della pace”.