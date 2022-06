Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Lascio il M5S, è una scelta sofferta, che mai avrei immaginato di dover fare. Ringrazio il Movimento, che in questi anni mi ha dato tanto, ma anch’io credo di aver dato il massimo”. Così Luigi Di Maio, formalizzando l’addio al M5S. “Da domani il Movimento non è più la prima forza politica in Parlamento”, rimarca il ministro.