Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Per chi non è mai sceso a patti con i 5S, non ci ha mai fatto un governo politico, rinunciando anche a cariche e ruoli, ha sempre messo in guardia il Paese sulla loro inconsistenza, oggi è una bella giornata. La dissoluzione del nulla. Giriamo pagina”. Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda.