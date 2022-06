Continua l’espansione di Horizon Automotive

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – Horizon Automotive continua la propria crescita a livello nazionale e annuncia l’arrivo a Torino, in partnership societaria con un importante gruppo di dealer e nuovi brand collegati ai marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot, Toyota, Lexus, Hyundai e Citroen, compresa un’ampia gamma di veicoli commerciali. Ieri, 20 giugno, è stata infatti costituita nel capoluogo piemontese la nuova società Horizon Automotive Nord Ovest Srl, che sarà in grado di raggiungere nuovi utenti in Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. A poco più di due anni dall’inaugurazione della sede principale a Milano, si sono susseguite l’apertura della filiale a Padova e ora l’arrivo a Torino. Inoltre, Horizon si sta espandendo anche in Sicilia al fianco di Katanè Auto Rent.

Si tratta di un consolidamento del modello di business di Horizon basato soprattutto sull’essere nati “dai concessionari, con i concessionari e per i concessionari”. L’obiettivo è quello di crescere ulteriormente senza però perdere di vista i valori che l’hanno resa un punto di riferimento nel mercato delle nuove soluzioni di mobilità: ovvero, porre sempre il prodotto e il cliente al centro delle proprie attività grazie soprattutto al coinvolgimento del 70% dei brand del mercato automotive.

“Siamo orgogliosi di questa nuova partnership, nata con un gruppo solido e storico, che si caratterizza anche per l’aggiunta di nuovi brand all’offerta Horizon, inclusa una ricca proposta di veicoli commerciali – ha dichiarato Luca Cantoni, Ceo del Gruppo Horizon Automotive -. L’apertura di una filiale in Piemonte, a Torino, rende il nostro network sempre più capillare e dimostra, ancora una volta, la scalabilità e l’adattabilità del modello di business di Horizon”. Lo sviluppo commerciale della nuova filiale è affidato a Lorenzo Bologna, noto professionista con un background ventennale nell’automotive.