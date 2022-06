Roma, 20 giu (Adnkronos) – “Consiglio Europeo 23/24 giugno; G7 26/28 giugno; vertice NATO 29/30 giugno. Bastano questi tre appuntamenti per far comprendere l’importanza di riconfermare con la risoluzione la fiducia in Mario Draghi. Anche per non fare il gioco di chi, a Mosca, lo vorrebbe fuori gioco…”. Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, deputato del Pd.