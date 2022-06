Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Serve il Mes perché se dovesse arrivare un’altra crisi sanitaria bisognerà far tesoro degli errori fatti. Non solo non avere incompetenti che per aprire le scuole comprano i banchi a rotelle, ma anche avere più soldi per la sanità. Serve quindi un sistema di finanziamento diverso”. Così Matteo Renzi a Bergamo durante la presentazione del suo libro “Il Mostro”.