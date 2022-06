Roma: legale Conte-El Shaarawy, ‘fugare ogni dubbio su morte Bochicchio’**

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “E’ opportuno fugare ogni dubbio e credo che la Procura voglia disporre tutti gli accertamenti necessari per arrivare a fare assoluta chiarezza su quanto avvenuto ieri mattina”. Così l’avvocato Cesare Placanica, che difende 14 parti civili, tra i quali l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l’ex mister dell’Inter Antonio Conte, nel processo che vedeva imputato il broker Massimo Bochicchio per riciclaggio e abusiva attività finanziaria. Dopo la morte nell’incidente in moto avvenuto ieri su via Salaria, oggi il tribunale di Roma ha rinviato il processo in attesa dell’acquisizione del certificato di morte.